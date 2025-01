Vini Jr tem negociação para comprar FC Alverca-POR por R$ 63 milhões

Vinicius Junior está perto de concretizar a compra da SAD (espécie de SAF) do FC Alverca, da segunda divisão do futebol português. O negócio gira em torno de 10 milhões de euros (cerca de R$ 63 milhões).

A informação do desejo do craque brasileiro de investir em Portugal, sem mencionar o nome da equipe, foi publicada inicialmente pelo jornalista espanhol Roberto Antolín, da rádio Cadena COPE.

Antes de avançar pelo clube sediado na região do Ribatejo, perto da capital Lisboa, o atacante do Real Madrid e da seleção brasileira chegou a avaliar a aquisição do Leixões, da mesma divisão nacional.