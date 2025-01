Rony e Fluminense não chegam a acordo financeiro, e negócio trava

A ida do atacante Rony, do Palmeiras, para o Fluminense não deve acontecer neste momento. Nas conversas entre as partes nesta quarta-feira (8), o tricolor das Laranjeiras ficou distante dos valores propostos pelo o estafe do jogador e o negócio travou.

Acordado com o Palmeiras, o Fluminense buscava agora um acordo com Rony, que não deve permanecer no Verdão. Os números oferecidos não agradaram ao jogador.

O Palmeiras já sinalizou que está disposto a negociar Rony, mas o alto salário do jogador tem travado procuras no mercado da bola. O atacante terminou 2024 sob críticas da torcida, mas com prestígio com o técnico Abel Ferreira.