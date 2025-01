Atlético-MG demonstra interesse em Júnior Santos, do Botafogo

O Atlético-MG está no mercado em busca de um substituto para Paulinho e demonstrou interesse no atacante Júnior Santos, do Botafogo.

O Galo fez uma consulta para entender condições que envolvem o atacante de 30 anos, mas ainda não formalizou uma oferta. O jogador é um desejo do técnico Cuca.

Artilheiro do Botafogo em 2024, Júnior Santos não terá uma eventual saída facilitada pelo Glorioso, que vem sofrendo um desmanche em seu elenco após os títulos do Brasileirão e Libertadores.