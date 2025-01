Palmeiras encaminha empréstimo de jovem zagueiro para o Juventude

O Juventude encaminhou a contratação do jovem zagueiro Michel, de 21 anos, que pertence ao Palmeiras.

O Jacoreno deu um 'chapéu' no Talleres, da Argentina, que ajustava os últimos detalhes para acertar com o defensor. Michel deve ser emprestado ao time de Caxias do Sul por uma temporada, e as partes discutem detalhes finais para selar a transferência.

Michel, que esteve na mira do Porto na última temporada, estava fora dos planos do técnico Abel Ferreira para 2025 e atualmente é a quinta opção da defesa do Palmeiras. A informação foi divulgada inicialmente pelo site 'Nosso Palestra' e confirmada pelo UOL.