Vasco busca a contratação do zagueiro Pedro Henrique, do RB Bragantino

O Vasco tem conversas em andamento para tentar a contratação do zagueiro Pedro Henrique, ex-Athletico-PR e atualmente no Red Bull Bragantino.

O Cruzmaltino procurou o Massa Bruta e o estafe do atleta para apresentar condições de negócio, mas até o momento não obteve um avanço. A informação foi divulgada inicialmente pelo canal "Atenção, Vascaínos!" e confirmada pelo UOL.

Pedro Henrique tem contrato com o Bragantino até 2026 e atuou como titular na campanha que salvou o time do interior paulista da queda para Série B. Em 2023, o Vasco chegou a tentar a contratação do jogador de 29 anos, mas a alta pedida do Athletico na ocasião fez o time carioca recuar.