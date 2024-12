De saída do Corinthians, zagueiro Caetano negocia com clube japonês

O contrato do jogador com o Corinthians se encerrará ao final deste ano e, sem acordo pela renovação, o zagueiro deixará o clube. Ele chegou a ser afastado das partidas no final da temporada por conta do impasse na situação contratual.

No início da temporada, Caetano chegou a ser titular do Corinthians, mas depois perdeu espaço com a chegada de nomes mais experientes ao elenco do Timão. Ele atuou em 15 partidas ao longo de 2024.