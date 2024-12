São Paulo e Oscar trocam contratos para sacramentar acordo

A contratação de Oscar pelo São Paulo entrou na famosa "fase de troca de contratos" entre os advogados de ambos os lados. Os detalhes do acordo já estão bem definidos: o valor do salário e o tempo do vínculo, que vai ser mesmo de três anos (até dezembro de 2027).

Julio Casares, presidente do São Paulo, assumiu as rédeas das negociações e tratou diretamente com o empresário de Oscar, Giuliano Bertolucci. A ida do dirigente para Londres no início do mês também teve como intuito estreitar as conversas com o estafe do meia para selar a transferência.

Depois de oito temporadas de sucesso no Shanghai Port, da China, o experiente meia-atacante decidiu no último sábado voltar para o Tricolor, onde foi revelado profissionalmente em 2008.