John, goleiro do Botafogo, entra na mira de Bahia e Galatasaray

Um dos destaques da equipe do Botafogo em 2024, o goleiro John entrou na mira de Bahia e Galatasaray, da Turquia, para 2025.

As equipes fizeram contatos nos últimos dias pelo arqueiro de 28 anos e consultaram condições de negócio. Um clube do México também procurou o estafe do atleta para demonstrar interesse.

A intenção do Tricolor de Aço é encontrar um novo goleiro na próxima janela de transferências. O clube está no mercado e avalia uma investida por John nas próximas semanas.