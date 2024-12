Santos negocia saída de estrangeiros que não convenceram Carille

O Santos tem negociações em andamento para buscar as saídas antecipadas dos atacantes Billy Arce e Yusupha Njie, que chegaram ao clube no meio do ano e estão fora dos planos para 2025.

Tanto Arce como Yusupha não convenceram Fábio Carille ao longo da temporada. O gambiano, inclusive, não chegou nem sequer a estrear pelo Peixe sob o comando do ex-técnico.

Nije está emprestado pelo Al-Markhiya, do Qatar, até junho de 2025, e o Santos conversa pela devolução do atleta.