Santos demonstra interesse em Luciano e sugere troca com o São Paulo

Destaque do Juventude no Brasileirão, Lucas Barbosa retornou ao Peixe, mas pode ser negociado ainda em janeiro. O Santos vê o jogador em alta no mercado e analisa a possibilidade de fazer caixa com o atleta de 23 anos.

Luciano terminou o ano como artilheiro do São Paulo, com 18 gols. Por conta disso, clubes do futebol árabe fizeram sondagens pelo atacante, que tem futuro incerto no time do Morumbis.