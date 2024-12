Luizão: West Ham topa empréstimo e Brasil vira 'prioridade' para zagueiro

Em janeiro, Luizão foi alvo de procuras do futebol brasileiro. Botafogo, Cruzeiro, Bahia, Palmeiras e Atlético-MG fizeram sondagens, mas o West Ham optou por não liberar o atleta para retornar ao Brasil. Também no meio do ano, Fluminense e RB Bragantino também procuraram o estafe do zagueiro.

Revelado pelo São Paulo, Luizão atuou em 20 jogos pelo time profissional. Ele deixou o Tricolor em janeiro de 2023, após não chegar a um acordo pela renovação contratual.