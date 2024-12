Ingleses vão fazer esforço por Igor Jesus e Yuri Alberto em janeiro

Já Yuri Alberto, que caminha para ser o artilheiro do Brasileirão, continua na lista de Southampton e West Ham. Ambos, vale lembrar, chegaram a tentar a contratação do camisa 9 do Timão no meio deste ano.

Igor Jesus, de 23 anos, tem contrato com o Botafogo até dezembro de 2027, coincidentemente o mesmo período de duração do vínculo de Yuri Alberto, também de 23 anos, com o Corinthians.