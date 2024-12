Shakhtar insiste por Henrique Carmo, mas São Paulo acredita em renovação

Em negociações para renovar com o São Paulo, o jovem atacante Henrique Carmo segue na mira do Shakhtar Donetsk, que insiste pela contratação da promessa tricolor.

O time ucraniano ainda não formalizou uma oferta, mas mantém contato pelo atleta de 18 anos, que tem vínculo com o time paulista até o final de 2025 e em julho do ano que vem poderá assinar um pré-contrato. Apesar da demora em alçar um acordo, o São Paulo segue confiante na renovação e já tem conversas avançadas com o estafe do atleta.

Em julho, o São Paulo recusou uma oferta do Shakhtar Donetsk, da Ucrânia, por Henrique Carmo. A proposta do time europeu foi de cerca de 10 milhões de euros (R$ 60,6 milhões). Ele tem a carreira agenciada pela LG Esportes. O jornalista Gabriel Sá informou o novo contato do time ucraniano e o UOL confirmou.