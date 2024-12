São Paulo e Luiz Gustavo avançam por renovação até o final de 2025

Depois de longas reuniões, São Paulo e Luiz Gustavo, enfim, avançaram pela renovação de contrato do jogador.

As partes não tratam o acordo como fechado, mas faltam apenas detalhes financeiros para que o volante de 37 anos assine por mais um ano com o tricolor do Morumbis, até o final de 2025.

Luiz Gustavo, inclusive, participa do planejamento da equipe para a próxima temporada. Jogador e clube discutem pontos do projeto esportivo da equipe e metas para 2025.