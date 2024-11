Jair Ventura assume o Goiás para 2025 após saída de Vagner Mancini

O Goiás fechou a contratação do técnico Jair Ventura para a temporada de 2025. O contrato já foi assinado e o treinador volta à ativa após ser demitido do Juventude no fim de outubro.

O acordo foi costurado pelo presidente Aroldo Guidão Filho, que tomou à frente das negociações. Segundo apurou a coluna, o diretor Lucas Andrino, que era favorável a permanência de Vagner Mancini, não teve participação direta na vinda de Jair Ventura. Andrino, inclusive, chegou a falar que a saída de Mancini do clube o pegou 'de surpresa'.

A chegada de Jair Ventura deverá ser oficializada após o fim da Série B. O Esmeraldino tem seu último compromisso na competição contra o Amazonas, neste domingo (24), já sem chances de acesso.