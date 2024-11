Bahia mira Everson e tenta atravessar renovação do Atlético com o goleiro

De olho em um novo goleiro para 2025, o Bahia tem interesse na contratação de Everson, do Atlético-MG.

O Tricolor de Aço já abriu conversas e estuda formalizar uma oferta para o atleta de 34 anos. A equipe de Rogério Ceni deve ir ao mercado após Marcos Felipe perder a posição de titular e Adriel ter contrato apenas até o final do ano. A informação foi divulgada inicialmente pela Itatiaia e confirmada pelo UOL.

Ao mesmo tempo, Everson e Atlético-MG negociam uma renovação de contrato. O atual vínculo do goleiro com o Galo vai até o final de 2025, e as partes mantêm conversas há semanas. Devido a boa relação, a expectativa é que o arqueiro acerte um novo contrato com o Galo em breve.