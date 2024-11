Se Neymar sair, Al-Hilal vai buscar nova estrela para 2025

Não é de hoje que Salah é colocado na mira do milionário futebol da Arábia Saudita, sendo primeiramente associado ao Al-Ittihad. Já Leão, vale lembrar, trabalhou com Jesus no Sporting, entre 2017 e 2018.

Novamente lesionado, desta vez com um problema muscular na coxa direita que o deixará até seis semanas fora, Neymar tem contrato com o Al-Hilal somente até junho de 2025.

Se vier a rescindir com os sauditas, o atacante trabalha com a preferência de voltar para o Santos, além de saber que teria espaço no Inter Miami, onde atuam os grandes amigos Lionel Messi e Luis Suárez.