Sem espaço, Óscar Romero encaminha saída do Botafogo ao final do ano

Óscar Romero, irmão gêmeo de Ángel Romero, do Corinthians, disputou 26 jogos com a camisa do Botafogo, marcou um gol e deu cinco assistências. Ele chegou sem custos após deixar o Pendikspor-TUR. O paraguaio também coleciona passagens por Boca Juniors, San Lorenzo e Racing, da Argentina, Alavés-ESP e Cerro Porteño-PAR.