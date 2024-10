Barcelona monitora lateral-direito da seleção brasileira para 2025

O Tottenham tentou a contratação de Vanderson no meio do ano. O clube inglês chegou a abrir conversas, mas não se aproximou da pedida do Monaco para negociar o brasileiro, cerca de 40 milhões de euros (R$ 240 milhões).

Vanderson fez sua primeira partida como titular da seleção brasileira no duelo contra o Peru, pela 10ª rodada das Eliminatórias. O jogador assumiu a vaga de Danilo, deixado no banco pelo técnico Dorival Júnior.