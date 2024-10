Sport quer permanecer com Lucas Lima, emprestado pelo Santos

Satisfeito com o desempenho de Lucas Lima nesta Série B, o Sport já se planeja para manter o meia de 34 anos para a próxima temporada.

O que aconteceu

O Leão da Ilha tem interesse na permanência do jogador, que está emprestado pelo Santos até o final do ano. A intenção do clube pernambucano é de se sentar com o atleta e seus representantes após o fim da Série B.

Lucas Lima tem contrato com o Santos apenas até abril de 2025. Na negociação por empréstimo, as equipes aceitaram dividir o salário do meio-campista.