Pressionado, Carille deve deixar o Santos ao final da temporada

Vice-líder da Série B do Campeonato Brasileiro, o Santos vive altos e baixos na competição e deve passar por mudança no comando técnico, que não deve ter Fábio Carille como seu comandante para a próxima temporada.

Antes prestigiado pela diretoria, Carille viu crescer na torcida a insatisfação e vive seu maior momento de pressão no clube. A coluna apurou que a tendência, neste momento, é que o treinador deixe o cargo ao final da temporada.

O técnico de 51 anos tem contrato com o Santos até o final deste ano, com renovação automática até o final de 2025 caso o time conquiste o acesso à elite do Campeonato Brasileiro 2025.