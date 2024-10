Grêmio consulta situação de lateral-direito que pertence ao Santos

De olho na lateral-direita para a próxima temporada, o Grêmio buscou informações sobre João Lucas, que pertence ao Santos e está emprestado ao Juventude, por onde tem sido um dos destaques da equipe.

O que aconteceu

O Imortal fez uma consulta para entender condições de negócio pelo jogador de 26 anos, mas ainda não abriu negociação. A informação foi divulgada inicialmente pelo jornalista Rafael Pfeiffer e confirmada pelo UOL. Desde que chegou ao time de Caxias do Sul o jogador marcou dois gols e deu quatro assistências em 41 jogos.

Fábio, lateral-direito reserva do Grêmio, deve se aposentar no final da temporada e o Tricolor avalia uma reposição para o setor no mercado. Atualmente, a equipe conta com João Pedro e o jovem Igor Serrote para a posição.