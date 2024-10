Atlético-MG e goleiro Everson negociam renovação de contrato

O Atlético-MG tem conversas em andamento para renovar o contrato do goleiro Everson, titular absoluto da equipe.

O que aconteceu

As negociações entre Victor Bagy, diretor-executivo do Galo, e o estafe do atleta vem se desenrolando nos últimos dias. O atual vínculo do arqueiro com o Galo vai até o final de 2025.

Aos 34 anos, Everson acumula 261 partidas pelo clube mineiro e sete títulos: quatro mineiros (2021, 22, 23 e 24), um Campeonato Brasileiro (2021), uma Copa do Brasil (2021) e uma Supercopa do Brasil (2022).