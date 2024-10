Saiba por que o Corinthians ainda não pagou a multa por Hugo Souza

O Corinthians não tem pressa para efetuar o pagamento da multa de R$ 500 mil ao Flamengo por ter utilizado o goleiro Hugo Souza, emprestado ao clube, no duelo entre as equipes na quarta-feira (2), no jogo de ida da semifinal da Copa do Brasil.

O Timão tem até o dia 10 de outubro para acionar a cláusula de compra e enviar o comprovante de pagamento do valor da multa. Por conta disso, mantém o prazo para quitar os débitos.

Para ficar com o jogador em definitivo, o clube terá que depositar 800 mil euros ao Flamengo, cerca de R$ 4,85 milhões, para garantir 50% do atleta. Pelo empréstimo até o fim do ano, o Timão já pagou 200 mil euros (R$ 1,19 milhão) ao Rubro-Negro.