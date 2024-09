São Paulo vota plano de reestruturação financeira na próxima quarta-feira

Presidente do São Paulo, Julio Casares admitiu em entrevista ao De Primeira, do UOL, no dia 9 de setembro, que o São Paulo paga de juros 'é maior que o custo de Cotia'.

"A dívida do São Paulo hoje está próxima de R$ 700 milhões, ela aumentou, claro, mas ela aumentou porque nós fizemos esse efeito na direção de aumentar o ativo do São Paulo. Agora, depois do legado esportivo que foi o primeiro mandato, meu primeiro mandato era para buscar um legado esportivo com vitórias, com autoestima do torcedor, com governança, com compliance, com marketing arrojado, tudo isso aconteceu. O meu segundo mandato, que eu fui reeleito sem oposição, me dita os três caminhos que eu tenho que atuar: a reestruturação e o plano de gestão, um choque de gestão na área financeira para que a gente em 5 anos termine essa dívida; a modernização do Morumbis, para que ele continue sendo essa casa vigorosa; e também uma lupa muito grande na base, é a base que vai me trazer reforço. Hoje, eu tenho poucas condições de captar jogadores porque eu não tenho dinheiro disponível, o que se paga de juros hoje da nossa dívida é muito maior do que o custo do CT de Cotia inteiro anual. Se eu resolver metade desse custo de juros, vou devolver para investimento na nossa base. Então, esse segundo mandato é a reestruturação financeira através de um choque de gestão, o estádio e a base, esses são os nossos pilares".