Corinthians alinha renovação com volante procurado pelo Manchester City

O Corinthians encaminhou a renovação de contrato com o volante Bahia, de 18 anos, campeão da Copa São Paulo de Futebol Júnior 2024.

O que aconteceu

O Timão chegou a um acordo para renovar o vínculo até o final de 2027 e as partes já preparam o contrato para a assinatura. O contrato do jovem com o Timão tinha prazo até junho de 2025.

Recentemente, o Manchester City chegou a demonstrar interesse em Bahia. A ideia inicial seria levar o jovem integrar a equipe Sub-19 do clube inglês.