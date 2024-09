Joia ficou perto de trocar o Vasco pelo futebol árabe por R$ 37 milhões

Considerado uma das grandes promessas do Vasco, o lateral-esquerdo Leandrinho ficou perto de trocar o Cruzmaltino pelo futebol árabe recentemente.

O que aconteceu

O Al Ain, dos Emirados Árabes, atual campeão da Champions Asiática, foi quem tentou a contratação do jovem no encerramento da janela de transferências do país. A oferta foi de seis milhões de euros (R$ 37 milhões) mais bônus, que poderiam chegar a oito milhões de euros, pelo jogador de 19 anos.

O negócio, no entanto, acabou não sendo concluído. O curto espaço de tempo e a resistência do Vasco em negociar o atleta fizeram com que não houvesse um acordo final.