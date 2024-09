Mourinho barrou saída de xodó brasileiro para o futebol italiano

Cria do Bahia, o zagueiro Rodrigo Becão tem sido um dos principais nomes do Fenerbahçe com o técnico José Mourinho, que chegou a barrar a saída do defensor brasileiro para o futebol italiano nas últimas semanas.

O que aconteceu

A Atalanta buscou a contratação de Becão antes do fechamento da janela de transferências. Mourinho, porém, pediu para a diretoria do time turco não negociá-lo e o negócio caiu.

Desde a chegada do português ao Fenerbahçe, o zagueiro virou 'xodó' do 'Special One' e se tornou titular absoluto. São quatro jogos em 2024/25, com gol sofrido em somente um.