Com Benfica à procura de técnico, quanto custaria Abel ou Artur Jorge?

Com a demissão do alemão Roger Schmidt no último fim de semana, o Benfica ainda tem quebrado a cabeça para fechar a contratação de um novo treinador. Internamente, muitos defendem a chegada de um português.

Neste momento, Bruno Lage, ex-Botafogo e que começou a carreira no próprio Estádio da Luz, é o nome mais forte os bastidores, isso depois do insucesso nas consultas por Leonardo Jardim, livre no mercado, e Marco Silva, do Fulham.

Enquanto isso, no Brasil, dois portugueses continuam em destaque e cada vez mais valorizados. Abel Ferreira já cumpre o quinto ano consecutivo no Palmeiras, onde venceu dez títulos, enquanto Artur Jorge, na temporada de estreia, lidera o Brasileirão com o Botafogo.