Vitinho: Botafogo oferece R$ 43 milhões e fica perto de acordo

O Botafogo apresentou uma proposta pela contratação do lateral-direito Vitinho, do Burnley, da Inglaterra.

O Glorioso ofereceu 7 milhões de euros (R$ 43 milhões) mais bônus por metas e avançou por um acordo. O jogador de 25 anos é tratado como 'plano A' pelo clube carioca para a posição.

Scott Parker, técnico do Burnley, não pretendia se desfazer de Vitinho e contava com o brasileiro para a temporada. Porém, o desejo do lateral pesou na decisão, e o clube inglês deverá negociá-lo.