Corinthians 'some', e zagueiro Luizão vai trocar de clube na Europa

O Corinthians se afastou da contratação do zagueiro Luizão, de 22 anos, revelado pelo São Paulo e que pertence ao West Ham-ING.

O Timão fez uma oferta por empréstimo de um ano pelo defensor, e recebeu uma contraproposta do time inglês. As partes discutiam detalhes, mas o Corinthians não voltou a responder tanto o estafe do atleta como os representantes do West Ham e 'sumiu' das negociações nos últimos dias.

Por conta disso, Luizão dará andamento em outras conversas. Um time da França e outro da Bélgica estão em tratativas. Ainda há a possibilidade do Stoke City, da Inglaterra, formalizar uma oferta pelo jovem.