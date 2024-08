Botafogo: Al-Rayyan estuda troca de técnico e vê Artur Jorge como opção

O Al-Rayyan passou a estudar nos bastidores a possibilidade de muito em breve fazer uma mudança no comando técnico e, caso isso seja mesmo concretizado, enxerga com bons olhos uma investida pelo português Artur Jorge.

Hoje dirigida pelo sueco Poya Asbaghi, a equipe do Qatar avalia positivamente o trabalho do técnico do Botafogo. Já houve, inclusive, uma primeira consulta informal para conhecer valores e condições para uma eventual negociação.

Com os brasileiros Thiago Mendes, Gabriel Pereira e Róger Guedes no time, o Al-Rayyan foi goleado na última rodada da liga qatari por 4 a 0 pelo rival Al-Duhail, o que fez aumentar a pressão em cima de Asbaghi.