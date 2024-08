Palmeiras: 'Fiz o gesto, mas em momento nenhum foi para ofender', diz Abel

Em bate-papo exclusivo com a coluna, Abel Ferreira negou que tenha tido intenção de ofender a arbitragem no lance que resultou na sua expulsão na eliminação do Palmeiras na Copa do Brasil.

Abel admitiu o gesto flagrado pelo VAR, mas afirmou que se dirigia ao banco do Palmeiras, não à arbitragem. "Não vou negar que fiz o gesto. Eu fiz o gesto, mas em momento nenhum foi para ofender quem quer que seja", disse ele.

O que disse Abel Ferreira