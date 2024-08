São Paulo inicia conversas para prorrogar contrato do goleiro Rafael

Perto de completar 100 jogos com a camisa do São Paulo, o camisa 23 entrou para o seleto ranking de jogos sem sofrer gol por temporada no tricolor. Assim como Waldir Peres em 1983 e 1974, saiu de campo 32 vezes sem ser vazado, ficando no top-4 da lista.

A boa fase na meta do São Paulo levou Rafael a ser convocado para a disputa da última Copa América. O goleiro foi contratado pelo time paulista em 2022 por R$ 5 milhões junto ao Atlético-MG.