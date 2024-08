Goiás acerta com Vagner Mancini e técnico pode estrear contra o São Paulo

Após demitir Márcio Zanardi, o Goiás agiu rápido e acertou a contratação do técnico Vagner Mancini.

O treinador de 57 anos estava livre no mercado após ser demitido do Atlético-GO, e chega ao Esmeraldino com contrato até o final da temporada.

Mancini chega com a missão de recuperar o futebol da equipe na Série B, que perdeu posições e atualmente está na 10ª posição da competição com 25 pontos em 18 jogos.