São Paulo negocia a contratação do volante Pol Fernández, do Boca Juniors

O São Paulo abriu conversas para contratar o volante argentino Pol Fernández, que defende o Boca Juniors.

O jogador de 32 anos tem vínculo com os Xeneizes até o fim do ano e já pode assinar um pré-contrato. O Tricolor paulista já apresentou uma oferta ao estafe do atleta, mas vê a operação como complexa por conta da dificuldade de liberação antecipada do volante.

A contratação de Pol Fernández foi um pedido do técnico Zubeldía, que aprecia o futebol do meio-campista e gostaria de contar com o atleta para reforçar a posição no São Paulo. Nos últimos dias, o clube anunciou a contratação por empréstimo de Marcos Antônio.