Acertado com o Corinthians, António Oliveira já não dirige o Cuiabá

À espera da assinatura de contrato com o Corinthians, António Oliveira já se despediu de toda a estrutura do Cuiabá (jogadores e funcionários) e não vai dirigir a equipe nesta quinta-feira (8), em casa, contra o União Rondonópolis, pelo Campeonato Mato-Grossense.

Escolhido para ser o substituto de Mano Menezes, o português aguarda a resolução de questões burocráticas, como o pagamento da sua multa rescisória de R$ 1.1 milhão, para então rumar a São Paulo nas próximas horas.

Antes de oficializar a chegada do novo treinador, com quem acertou verbalmente um vínculo até dezembro de 2024 (com opção de renovação automática por mais uma temporada, em caso de classificação à Copa Libertadores de 2025), o Timão precisa ainda pagar outra multa rescisória, a de Mano, cujo valor gira entre R$ 15 e 20 milhões - a negociação para o desfecho está em andamento desde a manhã da última quarta-feira (7).