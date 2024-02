Diego Costa assina renovação de contrato com São Paulo até 2028

Diego Costa assinou a renovação de contrato com o São Paulo até 2028. O acordo entre clube e zagueiro estava encaminhado e foi definido hoje (7). O antigo contrato terminaria em dezembro deste ano.

A intenção do São Paulo com a renovação é valorizar quem realmente deseja permanecer no clube. Formado em Cotia, Diego Costa terá um aumento salarial.

Diego Costa chegou a receber algumas sondagens da Europa, mas a diretoria do Tricolor bateu o pé e correu para assegurá-lo no Morumbi.