Corinthians estuda a contratação do zagueiro Nathan Silva, ex-Atlético-MG

O Corinthians tem analisado internamente nos últimos dias a possibilidade de avançar com a contratação do zagueiro Nathan Silva, que atualmente representa o Pumas, do México.

O nome do defensor entrou em pauta ainda antes da demissão de Mano Menezes. Agora, com a chegada do substituto António Oliveira, o jogador provavelmente vai passar por uma nova avaliação técnica - assim como Claudinho e Du Queiroz, ambos do Zenit, da Rússia.

O zagueiro de 26 anos rumou ao futebol mexicano na temporada passada, a troco de 4 milhões de dólares, depois de três anos defendendo o Atlético-MG, onde conquistou cinco títulos, entre eles o Brasileirão de 2021.