São Paulo: Lucas é dúvida para enfrentar o Palmeiras na Supercopa

O atacante Lucas está com um incômodo na coxa esquerda e é dúvida no São Paulo para enfrentar o Palmeiras no domingo (4), pela Supercopa do Brasil.

O camisa 7 fez um exame de imagem e não foi detectada nenhuma lesão, mas ele está sofrendo com dores.

Ficou decidido que Lucas vai viajar com o grupo para Belo Horizonte (MG) e fará todo esforço para entrar em campo. O jogador de 31 anos tem treinado com o grupo, mas não está 100%. Nas últimas semanas, ele chegou a treinar separado e realizando trabalhos com controle de carga.