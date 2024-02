Na mira do Corinthians, Lyanco está avaliado em quase R$ 22 milhões

Alvo de interesse do Corinthians, Lyanco está avaliado pelo Southampton em aproximadamente 4 milhões de euros (R$ 21,5 milhões). Neste momento, o zagueiro está emprestado pelos ingleses ao Al-Gharafa.

No Qatar, onde tem contrato apenas até junho deste ano, o brasileiro não tem jogado com frequência, mas ainda faz parte dos planos do técnico português Pedro Martins. Uma rescisão não promete ser fácil.

Aos 27 anos, o defensor revelado pelo Botafogo e com passagem pelo São Paulo está fora do Brasil desde 2017, quando rumou para o futebol italiano, onde atuou por Torino e Bologna.