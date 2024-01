O São Paulo teve uma reunião com staff do atacante Ferreirinha (Grêmio) hoje pela manhã, se adequou ao que o jogador pretende para a negociação e agora espera o 'ok' dos representantes para fechar o negócio. O São Paulo não aumentará mais a oferta e se o jogador não aceitar, deve sair da negócio.

O clube foi no limite do teto orçamentário com a última proposta. Lembrando que já existe um acordo com o Grêmio em relação ao que o clube gaúcho pediu. Agora a bola está nas mãos do atleta, que também é alvo do Bahia, mas o São Paulo não entrará em leilão, segundo apurou o Blog.