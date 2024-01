"Uma coisa que aprendi na vida é ser grato. E eu sou muito grato ao Santos pelo fato de ter confiado em mim, ter me colocado para jogar. Com 21 anos me bancaram na Libertadores. E até hoje sou o goleiro mais jovem a ganhar. Até na minha saída atenderam meu desejo de ser vendido (em 2013, ao Napoli, da Itália). Então, foi difícil para mim dizer não", completou.

Contratado pelo Cruzeiro, Rafael foi campeão da Série B, em 2022. No ano passado, o goleiro terminou a temporada de volta à elite com 51 jogos.

"Mas, como eu disse, aprendi a ser grato. Quando eu vim para o Cruzeiro, que era um momento parecido com o Santos, a proposta e o projeto foram maravilhosos. O Cruzeiro confiou em mim num momento difícil, com o maior ídolo (Fábio) saindo do clube da mesma posição, e viu em mim um potencial que estou dando a vida para corresponder.", disse.

"Quando vim pra cá, ofereceram um projeto de quatro anos. Então, só estou no meio do projeto. Por mais que eu ame o Santos, também tenho ser grato ao clube que ofereceu um projeto esportivo que abracei. Foi bem difícil, mas não poderia entre aspas largar agora, tudo o que passamos nesses dois primeiros anos é pra chegar nesse momento agora, com um ano importante, e eu quero participar disso", encerrou.

Em meio à tentativa de contratação por um novo goleiro, o Peixe confirmou a permanência de João Paulo para esta temporada.

