O Botafogo fechou a contratação do goleiro John, que pertencia ao Santos e estava emprestado ao Valladolid, da Espanha, time de Ronaldo Fenômeno. John assinará por quatro temporadas e será o substituto de Lucas Perri, negociado com Lyon.

John tem 27 anos, chegou a ser titular do Santos em 2021, mas perdeu espaço e acabou emprestado ao Internacional. As boas atuações chamaram atenção do Valladolid, que o contratou por empréstimo.

O projeto do Botafogo seduziu o goleiro, que vem para ser titular do time de Tiago Nunes, que disputará a Pré-Libertadores deste ano.