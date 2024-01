Santos e Juventude encaminharam um acordo de empréstimo pelo meia-atacante Lucas Barbosa. A informação foi publicada inicialmente pelo "Diário do Peixe".

Revelado na base santista, Lucas Barbosa deverá ser emprestado durante a temporada 2024 ao Juventude, mas não há opção de compra no contrato.

O clube gaúcho reformula seu elenco para jogar a Série A, depois do vice na Série B. O Peixe, por outro lado, fez o caminho inverso, depois do primeiro rebaixamento da sua história, e também está ativo no mercado.