Gabigol estará presente na reapresentação do dia 8 do Flamengo, clube com quem tem contrato até o fim do ano. O jogador deseja continuar sua história na Gávea e aguardará o posicionamento da diretoria sobre a renovação de seu contrato, que estava avançada e acabou travada para ser decidida em 2024.

Alvo do Corinthians, Gabigol sabe que tem mercado, mas coloca sua trajetória no Flamengo em primeiro lugar. O atacante tem dito a pessoas próximas que irá cumprir seu contrato. A partir de junho, se não houver renovação, o atacante poderá assinar um pré-contrato com outra equipe.