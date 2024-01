O Fortaleza avançou na negociação para contratar o goleiro Santos, do Flamengo. O Leão do Pici considera a conversa adiantada pela transferência do atleta de 33 anos e define detalhes com o Rubro-Negro.

Santos tem contrato com o Flamengo até 2025, mas perdeu espaço no time titular. Ciente disso, o Fortaleza consultou a situação e tem o desejo de contar com o goleiro.

Se o acordo for fechado, Santos disputaria posição no Fortaleza com João Ricardo. Reserva da posição, Fernando Miguel saiu do clube após o fim do contrato e se transferiu para o rival Ceará.