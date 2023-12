O Santos avançou nas negociações por Jorge, do Palmeiras, e Willian Bigode, ex-Athletico-PR. O Peixe tem conversas adiantadas pelas contratações do lateral e do atacante. Os acordos são considerados encaminhados.

Jorge jogou no Santos em 2019 e sofreu lesão no joelho que o afastou de praticamente toda a temporada, durante empréstimo pelo Fluminense.

Willian, por outro lado, fez gol no próprio Santos pelo Furacão, na penúltima rodada do Brasileiro, e está perto de defender o terceiro grande paulista na carreira: no passado jogou no Corinthians e no próprio Palmeiras.