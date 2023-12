Tanto Flamengo quanto Atlético Mineiro demonstram interesse em Gustavo Scarpa, que hoje atua no Olimpiakos da Grécia. O Meia de 30 anos está totalmente inclinado a voltar ao futebol Brasileiro nesta janela. Dos dois clubes, segundo apurou o Blog, o Atlético Mineiro está na frente. O Galo fez uma oferta oficial que gira em torno de 4,5 milhões de Euros (24 milhões de reais)

O Flamengo também demonstrou interesse. O clube carioca vai investir pesado nessa janela e Tite gosta de jogadores polivalentes como Scarpa. Na janela do meio do ano, o Flamengo já havia sondado a possibilidade de Scarpa jogar no Brasil mas o atleta preferiu permanecer na Europa.