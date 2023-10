O São Paulo vai receber dinheiro com a provável venda de Lucas Perri do Botafogo ao Lyon, da França, para 2024 - o zagueiro Adryelson também deverá ser negociado. O Tricolor terá direito a 18,3% da negociação, sendo 15% mantidos na saída para o Botafogo e 3,3% em mecanismo de solidariedade por ser o clube formador do goleiro, segundo cálculos da Rede do Futebol para o blog.

Os franceses vão gastar pelo menos 20 milhões de euros (cerca de R$ 106 milhões) por Perri e Adryelson. Se em um cenário hipotético o goleiro entrar no acordo por 10 milhões de euros (metade desse montante), incluindo bônus por variáveis, a fatia do São Paulo poderá representar aproximadamente 1,850 milhão de euros (cerca de R$ 9,7 milhões).

Aos 25 anos, Lucas Perri é um dos principais jogadores da campanha de liderança do Brasileirão com o Botafogo e também se valorizou pela convocação para a seleção brasileira de Fernando Diniz.